POL-RE: Dorsten: Vier Verletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Weseler Straße/Borkener Straße/Freudenbergstraße sind am frühen Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter auch ein kleiner Junge.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 56-jährige Autofahrerin aus Haltern am See gegen 18.20 Uhr auf der Borkener Straße geradeaus über die Kreuzung fahren - weiter in Richtung Dorsten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Autofahrer aus Dorsten, der von der Weseler Straße kam und weiter in Richtung Freudenbergstraße wollte. Die 56-Jährige, ihre 22-jährige Beifahrerin aus Kranenburg sowie der 30-Jährige und ein 2-jähriger Junge, der mit im Auto saß, wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Informationen kamen alle Beteiligten mit leichten Verletzungen davon. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können. Unklar ist, ob möglicherweise jemand bei "rot" gefahren. Wenn Sie Angaben dazu machen können, dann melden Sie sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

