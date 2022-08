Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung am Rheinufer

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (30.08.2022) gegen 00:46 Uhr wurde ein 36-Jähriger von zwei männlichen Personen am Rheinufer geschlagen. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch unklar. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Durch Polizeikräfte konnten in der anschließenden Fahndung, die zwei Täter im Alter von 23 und 25 Jahren gefasst werden. Die Männer verhielten sich weiterhin aggressiv, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurden. Beide erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

