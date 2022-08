POL-PPRP: Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (28.08.2022) zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Bar in der Ganderhofstraße ein. Es wurden zwei Spielautomaten beschädigt und Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden beträgt rund 6500 Euro. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de ...

