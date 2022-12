POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am heutigen Tag gegen 07.50 Uhr zog sich ein Dorstener lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein 56-jähriger Dorstener fuhr mit seinem Auto auf der Vennstraße in Richtung Halterner Straße. An der Einmündung bog er ab und stieß mit einer Reinigungsmaschine eines 45-jährigen Fahrers aus Dorsten zusammen. Dieser war auf der Halterner Straße in Richtung Dorfstraße unterwegs. Bei ...

mehr