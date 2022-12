Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer - Rollerfahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen flüchtigen Unfallbeteiligten, der heute Morgen auf der Bochumer Straße unterwegs war. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr, etwa in Höhe der Kreuzung der Kölner Straße/ Berghäuser Straße.

Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr vom Seitenstreifen an und fädelte sich in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einer Rollerfahrerin, die stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Sie stürzte daraufhin leider zu Boden und verletzte sich. Während sich der Autofahrer in Richtung Süden entfernte, verblieb die 62-jährige Recklinghäuserin vor Ort. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen cremefarbenen Pkw gehandelt haben. Vermutlich war es ein Kombi.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

