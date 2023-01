Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigarettenautomat gesprengt - Einbruch in Geschäft - Dachziegeln gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zigarettenautomat gesprengt

Bad Hersfeld. Unbekannte sprengten einen Zigarettenautomaten in der Erfurter Straße im Ortsteil Hohe Luft auf. Anschließend entwendeten sie die darin befindlichen Waren und das Bargeld. Die Sprengung, bei der auch Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand, wurde am Donnerstag (12.01.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell noch nicht bekannt. Auch wie genau die Täter den Automaten aufsprengten, ist momentan noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Polizei.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Heringen. In der Nacht zu Freitag (13.01.) brachen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft im Riedweg ein. Aus dem Geschäftsraum stahlen die Täter verschiedene Wurst- und Käsewaren sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Einbrecher hinterließen darüber hinaus rund 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dachziegeln gestohlen

Neuenstein. Aus einer Scheune in der Neuensteiner Straße in Mühlbach stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (14.01.) circa 80 Dachziegeln. Zunächst hatten die Einbrecher sich unbefugt Zutritt zu dem Lagerraum verschafft und dabei rund 25 Euro Sachschaden verursacht. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in Höhe von circa 50 Euro in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

