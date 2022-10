POL-UL: (GP) Gingen - Gleitschirmflieger im Baum verhangen

Ulm (ots) - Am Samstag, kurz nach Mitternacht, hat sich ein Pkw in der Hauptstraße in Ummendorf überschlagen. Ein 18-jähriger Mann war auf der Hauptstraße mit einer zu hohen, nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs, als er die Kontrolle über seinen VW verlor. Das Auto kollidierte mit einer Grundstücksbegrenzung und überschlug sich in der weiteren Folge. Ein ...

mehr