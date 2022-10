Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Auf dem Heimweg vom Herbstfest mit Elektroschocker angegriffen

zwei verletzte Personen

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, begaben sich zwei Männer vom Herbstfest in Oberstadion auf den Heimweg in Richtung Mühlhauser Straße. Kurz nach der Mehrzweckhalle wurden diese von einer Personengruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, angesprochen und beleidigt. Als einer der Männer zudem ein Elektroschockgerät zog, wollten die beiden Festbesucher die Flucht ergreifen. Beide wurden jedoch von dem Elektroschocker getroffen und stürzten zu Boden. Beim Eintreffen der Polizei konnte nur noch ein 26-jähriger Festbesucher festgestellt werden. Dieser war erheblich alkoholisiert und gab an, dass er sich bei dem Sturz nach dem Elektroschock leicht an der Hand verletzte, sowie sein noch unbekannter Begleiter wohl im Gesicht. Er konnte oder wollte zu seinem Begleiter keine weiteren Angaben machen. Dieser wurde auch im Umfeld nicht mehr aufgefunden. Zu der Personengruppe / dem Mann mit dem Elektroschocker gab er an, dass es sich um dunkel gekleidete, dunkelhaarige und gebrochen Deutsch sprechende Personen handeln soll. Eine eingeleitete Fahndung nach diesen Personen blieb ohne Erfolg. Die Ehinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07391/588113

