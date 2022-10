Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Motorradunfall; Sozia verletzt sich schwer - Steinheim am Albuch

Ulm (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall zugezogen, welcher sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet hat. Ein 16-jähriger Jugendlicher befuhr gegen 22:30 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Gnannenweiler her kommend in Richtung Steinheim. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Zweiradlenker die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam hiernach zu Fall. Bei der 14-jährigen Sozia löste sich aus noch ungeklärter Ursache der Helm vom Kopf. Das Mädchen zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht. Der 16-jährige Motorradfahrer kam mit leichteren Blessuren davon. Der Schaden am Zweirad beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Ziller), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 1989654

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell