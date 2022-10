Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Nicht angepasste Geschwindigkeit; Pkw überschlägt sich - Ummendorf

Ulm (ots)

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, hat sich ein Pkw in der Hauptstraße in Ummendorf überschlagen. Ein 18-jähriger Mann war auf der Hauptstraße mit einer zu hohen, nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs, als er die Kontrolle über seinen VW verlor. Das Auto kollidierte mit einer Grundstücksbegrenzung und überschlug sich in der weiteren Folge. Ein ebenfalls 18-jähriger Mitfahrer im VW zog sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu. An dem VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 9.000 Euro. An einem angrenzenden Gebäude entstand ebenfalls geringer Sachschaden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Ziller), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 1989518

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell