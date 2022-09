BPOL NRW: Mögliche Straftat verhindert: Bundespolizei stellt Spraydosen sicher

Dortmund (ots) - Gestern Morgen (21. September) nahmen Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle am Dortmunder Flughafen eine Frau fest. Diese wurde per Haftbefehl gesucht. Gegen 9 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Flughafen Dortmund im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Belgrad/ Serbien, eine 23-Jährige. Bei der Überprüfung ...

