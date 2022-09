Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 100 $ geschenkt bekommen - Bundespolizei stellt Falschgeld sicher

Essen (ots)

Am Mittwochnachmittag (21. September) soll ein Mann in einer Bank im Essener Hauptbahnhof versucht haben, Geld einzuzahlen. Dieses wies sich jedoch als Falschgeld heraus.

Gegen 15 Uhr informierte eine Mitarbeiterin der Bankfiliale die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über ein Falschgelddelikt. Zudem bat die 30-Jährige die Beamten um Unterstützung. Die Angestellte gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass der 29-Jährige ihr zwei 50 Dollar-Banknoten übergeben habe und diese in 100 Euro habe eintauschen wollen. Dabei bemerkte sie unverzüglich, dass es sich um Fälschungen handele. Bei genauerer Betrachtung fiel der Frau auf, dass in türkischer Sprache "ungültig" vermerkt war. Daraufhin verständigte sie die Bundespolizei.

Der rumänische Staatsbürger gab an, davon nichts gewusst zu haben. Er habe die Geldscheine vor ca. einer Woche von einem ihm Unbekannten geschenkt bekommen. Weitere Angaben machte der Essener nicht.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Banknoten und leiteten ein Strafverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ein.

