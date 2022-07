Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Einfahren auf die Fahrbahn

Düren (ots)

Eine 57 Jahre alte Frau achtete beim Verlassen einer Grundstückseinfahrt nicht auf eine von rechts kommende Radfahrerin, es kam zur Kollision.

Die Frau aus Düren fuhr am Mittwochmorgen, gegen 07:25 Uhr, mit ihrem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt, von dort wollte sie auf die Schoellerstraße fahren. Nachdem sie sich nach eigenen Angaben beim Heranfahren an den angrenzenden Gehweg vergewissert hatte, dass sich dort keine Verkehrsteilnehmer befanden, fuhr sie weiter. Auf dem Gehweg kam es dann zum Zusammenstoß mit einer 48-jährigen Radfahrerin aus Düren. Die Zweiradfahrerin war auf dem linken Gehweg der Schoellerstraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz unterwegs. Durch die Kollision stürzte die 48-Jährige von ihrem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

