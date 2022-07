Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bodenverunreinigung

In den letzten beiden Wochen entsorgte ein Unbekannter eine dunkle Flüssigkeit in einem blauen Fass illegal in Ulm.

Ulm (ots)

In der Straße Unterer Kuhberg befindet sich ein Häckselplatz. Der Platz ist eingezäunt, zu bestimmten Zeiten jedoch für Bürgerinnen und Bürger frei zugänglich. In der Zeit vom 25.06.2022 bis 17.07.2022 war der Platz geöffnet.

In diesem Zeitram stellte eine bislang nicht bekannte Person illegal ein blaues Plastikfass am Häckselplatz ab. In dem Fass, das eine Füllmenge von etwa 185 Litern hat, war eine übelriechende dunkle Flüssigkeit. Möglicherweise handelte es sich dabei um eine Mischung aus verschiedenen Betriebsstoffen. Die Flüssigkeit trat aus dem Fass aus und verunreinigte der Boden auf einer Fläche von etwa einem halben Quadratmeter.

Ein Zeuge sah dies und informierte die Polizei. Die Feuerwehr Ulm barg das Fass und trug den verschmutzten Boden ab. Sie entsorgten den Boden und das Fass als Sondermüll.

Die Polizei Ulm (0731/188-0), sucht nun nach der Person, die das Fass dort abstellte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Polizei:

Müll ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetzte, die die Abfallentsorgung im Sinne von Pflanze, Mensch und Tier zu regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

