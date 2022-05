Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand in Hymendorf +++ Brand in Lunestedt +++ Unter Alkoholeinfluss am Steuer in Hagen

Cuxhaven (ots)

Geestland/Hymendorf. Am Samstagvormittag (30.04.2022), gegen 09:30 Uhr, geriet ein Holzlagerschuppen in der Hymendorfer Straße in Hymendorf in Brand. Dabei griff das Feuer auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Die eingesetzten Feuerwehren der Umgebung konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen. Ein Abbrennen des Wohnhauses konnte dadurch verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag.

Beverstedt/Lunestedt. Ebenfalls am Samstagvormittag (30.04.2022), gegen 10:40 Uhr, kam zu einer starken Rauchentwicklung im Keller eines Wohnhauses im Danziger Bogen in Lunestedt. Eine Firma war mit der Beseitigung von alten Öltanks beauftragt worden. Bei Arbeiten mit einem Trennschleifer wurden offenbar Heizölreste in Brand gesetzt. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und sorgte für eine Entlüftung des verqualmten Wohnhauses. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Hagen im Bremischen. Am frühen Sonntagmorgen (01.05.2022), gegen 03:10 Uhr, wurde ein 25-jähriger Bremerhavener, der einen Pkw BMW führte, in der Blumenstraße in Hagen wegen seiner unsicheren Fahrweise durch Beamte des Polizeikommissariates Schiffdorf kontrolliert. Die Beamten stellten bei dem Bremerhavener alkoholtypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab ein Wert von ca. 1,3 Promille. Neben einem verbotswidrig mitgeführten Teleskopschlagstock wurde auch der Führerschein des Bremerhaveners sichergestellt. Nach Entnahme einer Blutprobe und der Einleitung der entsprechenden Verfahren musste der Beschuldigte seinen Heimweg fußläufig antreten.

