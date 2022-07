Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Reifen abgefahren

Nicht mehr ausreichend Profil war an den Reifen eines Anhängers am Dienstag in Schwendi.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife stoppte einen 16-Jährigen kurz vor 22 Uhr in der Gutenzeller Straße. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass ein Reifen der Doppelachse an dem landwirtschaftlichen Anhänger keinerlei Profil mehr aufwies. Zudem befand sich kein vorgeschriebenes Wiederholungskennzeichen an dem Anhänger. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Hinweis:

Das Profil der Reifen eines Fahrzeugs hat entscheidenden Einfluss auf seine Fahreigenschaften. Es bestimmt, wie hoch die Haftung in Kurven und bei nasser Fahrbahn ist, welche Zugkraft beim Anfahren wirksam wird und es sorgt zudem für einen möglichst kurzen Bremsweg. Aus diesem Grund schreibt der Gesetzgeber für alle Fahrzeuge Mindestprofiltiefen vor. Jeder umsichtige und verantwortungsvolle Teilnehmer am Straßenverkehr sollte die Reifen an seinem Fahrzeug regelmäßig prüfen. Damit alle sicher ankommen.

++++1425439

