Ulm (ots) - Am späten Vormittag riefen Betrüger bei Haushalten in Schelklingen an. Drei Anrufe teilten Bürgerinnen und Bürger dem Polizeiposten Schelklingen am späten Vormittag mit. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus. Den Angerufenen erzählten sie von Einbrüchen in der Nachbarschaft und ...

mehr