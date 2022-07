Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Gegenverkehr übersehen

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Dienstag in Giegen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19.45 Uhr. Der 30-jährige Fahrer eines Audi fuhr in der Dettinger Straße. Er bog nach links in die Bergstraße ab. Dabei übersah er einen entgegenkommendes Motorrad der Marke Buell. Dessen 62-Jähriger Lenker hatte Vorfahrt. Ein Unfall konnte nicht mehr verhindert werden und die Fahrzeuge stießen zusammen. Das Motorrad samt Fahrer wurden in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel: Fuß vom Gas und warten.

