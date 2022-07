POL-DN: Schwerverletzt nach Unfall unter Drogeneinfluss

Düren (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 23.07.2022, 12:00 Uhr, bis 27.07.2022, 17:15 Uhr, in die Halle an der Sebastianusstraße ein. Ein 64 Jahre alter Verantwortlicher des Vereins entdeckte die Tat am späten Mittwochnachmittag. Die Täter verschafften sich vermutlich über die Haupteingangstür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese durchwühlten sie anschließend bevor sie die Halle auf demselben Weg wieder verließen. Das Diebesgut kann ...

