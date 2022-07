Polizei Düren

POL-DN: Die Einbrecher kamen durch die Hintertür

Aldenhoven (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung in der Pastoratsstraße nutzten bislang unbekannte Täter aus.

Nachdem die beiden Bewohner, eine 52-Jährige und ihr 54 Jahre alter Lebensgefährte, ihr Zuhause am Dienstagmorgen gegen 05:00 Uhr verlassen hatten, schlugen die Einbrecher zu. Erst gegen 16:00 Uhr kehrte das Paar in seine Wohnung zurück und bemerkte den Einbruch. Die Unbekannten hatten in allen Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Einbrecher, die vermutlich zuvor in den Hinterhof des Mehrfamilienhauses eingestiegen waren und dort eine Tür aufhebelten, erbeuteten Schmuck und Elektrogeräte mit einem Wert im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

