Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrer auf L25 verunfallt

Langerwehe (ots)

Am frühen Montagabend verunfallte ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Krad auf der L25. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 21-Jährige an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen hatte.

Eine 27 Jahre alte Zeugin rief gegen 17:50 Uhr einen Rettungswagen für den 21-Jährigen aus Aachen, nachdem sie ihn in einem Graben neben der Fahrbahn liegen sah. Die Frau aus Düren war zuvor mit ihrem Pkw auf der L25, aus Düren kommend, in Fahrtrichtung Schevenhütte unterwegs gewesen. Als sie den Parkplatz "Friedwald" passiert hatte, wurde sie auf insgesamt fünf Motorräder aufmerksam, die hinter ihr von dem Parkplatz auf die L25 abbogen. Sie wurde zunächst von dreien der Kräder überholt, nach einer Kurve setzten auch die anderen beiden, der 21-Jährige und ein 19-Jähriger, ebenfalls aus Aachen, mit erhöhter Geschwindigkeit zum Überholen an. Augenscheinlich wollten sie die anderen drei Fahrer einholen. Kurz darauf nahm die Dürenerin in einer Rechtskurve der L25 ein verbogenes Verkehrszeichen wahr, anschließend entdeckte sie den 21-Jährigen und sein Motorrad links neben der Fahrbahn. Der verunfallte Kradfahrer aus Aachen gab an, dass er in der Kurve ins Rutschen gekommen sei und mit seinem Fahrzeug das Verkehrszeichen touchiert habe. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich, aufgrund der Aussage der Dürenerin sowie der eines weiteren Zeugen, einem 53-Jährigen Dürener, der Verdacht auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen. Die Führerscheine und auch die Motorräder des 21-Jährigen Unfallfahrers sowie seines 19 Jahre alten Begleiters wurden beschlagnahmt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

