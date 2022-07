POL-DN: Kradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Düren (ots) - Unbekannte brachen am Wochenende in eine Firma ein, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die unbekannten Täter verschafften sich, nach Angaben eines 60 Jahre alten Verantwortlichen, in der Zeit von Samstag, 23.07.2022, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 24.07.2022, 17:40 Uhr, Zutritt zu der Firma in der Distelrather Straße. Hierzu schlugen sie vermutlich ein Fenster eines Rolltores ein und gelangten so in die Werkshalle. In einem Aufenthaltsraum brachen sie zwei ...

