POL-DN: Flexarbeiten verursachen Garagenbrand

Niederzier (ots) - In der Nacht zu Freitag konnte dank einer aufmerksamen Anwohnerin ein Täter festgenommen werden. Am Freitag gegen 00:47 Uhr meldete die 47 Jahre alte Frau von der Schwester-Regis-Straße zunächst ein verdächtiges Fahrrad mit einem schwarz-blau-weiß karierten Rucksack, das in der Einfahrt auf ihrem Grundstück abgestellt war. Die eingesetzten Beamten fanden in der Tasche - wie sich später herausstellte - als gestohlen gemeldete Papiere, EC-Karten, ...

