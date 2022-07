POL-DN: Radfahrer schwer verletzt

Niederzier (ots) - In Huchem-Stammeln hat ein Unbekannter offenbar versucht, sich Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus zu verschaffen. Am Mittwoch zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr vernahm der Sohn des Geschädigten im Haus auf dem Buchenweg Geräusche ähnlich einem Klappern oder Rappeln. Am Morgen stellte die Mutter fest, dass die verschlossene Haustür nicht mehr geöffnet werden konnte. An der Tür und im ...

