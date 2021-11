Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Positive Corona-Tests an der Feuer- und Rettungswache Stellingen

Hamburg (ots)

Hamburg, Stellingen, Feuer- und Rettungswache F15, 02.11.2021

Im Rahmen einer geplanten Corona-PCR-Testung an der Feuer- und Rettungswache Stellingen wurde am gestrigen Dienstag die gesamte im Dienst befindliche Wachabteilung auf eine Corona-Virus-Infektion mittels PCR-Testung getestet. Alle Einsatzkräfte hatten zuvor zu Dienstbeginn eine regelhafte POC-Antigen-Schnelltestung absolviert, die bei allen negativ ausgefallen war.

Am Abend wurden die PCR-Tests durch das Bernhard-Nocht-Institut mit insgesamt 12 Mal positiv ausgewertet. Die Viruslast wurde dabei als sehr gering eingestuft. Die 12 betroffenen Kolleg:innen der 31 Kräfte umfassenden Dienstschicht wurden aus dem Dienst nach Hause entlassen. Die Standorte der Feuer- und Rettungswache wurde anschließend vom Desinfektor der Feuerwehr Hamburg zusammen mit einer Einheit der Freiwilligen Feuerwehr desinfiziert. Anschließend wurde der Dienstbetrieb uneingeschränkt wieder aufgenommen, Personal von umliegenden Wachen verstärkte dabei den Einsatzdienst an der Feuer- und Rettungswache Stellingen. Die Einsatzbereitschaft im Revier der Wache war trotz des Personalaustauschs der 12 Kräfte zu keiner Zeit gefährdet. Alle jetzt folgenden Maßnahmen, auch zur Kontaktnachverfolgung, erfolgen in Koordination durch den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst der Feuerwehr Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell