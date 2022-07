Polizei Düren

POL-DN: Einbruchsversuch während die Familie schlief

Niederzier (ots)

In Huchem-Stammeln hat ein Unbekannter offenbar versucht, sich Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus zu verschaffen.

Am Mittwoch zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr vernahm der Sohn des Geschädigten im Haus auf dem Buchenweg Geräusche ähnlich einem Klappern oder Rappeln. Am Morgen stellte die Mutter fest, dass die verschlossene Haustür nicht mehr geöffnet werden konnte. An der Tür und im Rahmen waren Werkzeugspuren erkennbar. Der Täter ließ nach erfolglosem Versuch vom Vorhaben ab und flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

