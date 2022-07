Polizei Düren

POL-DN: Polizei fahndet nach Handtaschendieb

Düren (ots)

Am Mittwochmittag wurde eine 50-Jährige zum Opfer eines Diebstahls von 2000 Euro. Allerdings konnte sie den Täter gut beschreiben.

Zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr saßen die Geschädigte aus Düren und ihre 23-jährige Tochter nach einem Einkauf und Geldabhebung an einem Sparkassenautomaten auf einer Parkbank in der Nähe des Stadtparks an der Tivolistraße. Über ihrem linken Arm trug die 50 Jahre alte Frau ihre Handtasche mit 2 Einkaufstüten. Ein Mann setzte sich plötzlich neben die Anzeigenerstatterin und fragte sie nach Feuer. Nach einem Telefon in ausländischer Sprache verwickelte er die Dürenerin in ein Gespräch. Unbemerkt gelang es dem Tatverdächtigen, auf bislang unbekannter Weise, die Handtasche samt Bargeld und Schlüssel an sich zu nehmen. Der Dame wurde er schließlich zu aufdringlich und sie verließ mit ihrer Tochter die Örtlichkeit. Kurze Zeit später stellte sie den Diebstahl ihrer Tasche fest.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- 24 bis 28 Jahre alt - Circa 175 cm groß - Normale Statur - Dunkle Haare und Stoppelbart - Ohne Brille - Bekleidet mit Dreivierteljeans und einem dunklen T-Shirt - Trug eine rote Baseballkappe verkehrt rum - Dicke Armbanduhr mit neongelbem Armband

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell