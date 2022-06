Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugin vereitelt Diebstahl aus Rohbau +++ Tatverdächtiger ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwoch, 01. Juni 2022, gegen 21:00 Uhr, die Polizei verständigt, weil sie den Diebstahl auf einem Gelände eines Rohbaus in der Hansastraße in Delmenhorst vermutete. Sie konnte zwei Personen beobachteten, die Teile vom Rohbau in einen Pkw luden.

Beamte der Polizei Delmenhorst trafen auf der Baustelle auf einen 30-Jährigen aus Cloppenburg und eine 20-jährige Delmenhorsterin, die Teile eines Gerüsts in einem BMW verstauten. Da sie keinerlei Berechtigung zum Abbau und Abtransport der Gerüstteile vorweisen konnten, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Die bereits verladenen Teile mussten die beiden Tatverdächtigen wieder zum Rohbau zurückbringen. Anschließend setzte sich der 30-Jährige ans Steuer vom BMW und entfernte sich.

In unmittelbarer Nähe wurde er nochmal gestoppt, weil die Beamten zwischenzeitlich die Information erhielten, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und nicht hätte fahren dürfen. Gegen ihn wird nun zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

