Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Brand in Wald

Velen-Ramsdorf (ots)

In Velen-Ramsdorf hat es aus ungeklärter Ursache in einem Waldgebiet gebrannt. Dazu kam es am Donnerstag, 30.06.2022, gegen 16.10 Uhr nahe der Straße Barghook. Kräfte der Feuerwehr-Löschzüge Velen und Ramsdorf konnten ein größeres Ausbreiten der Flammen verhindern. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell