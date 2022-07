Polizei Düren

POL-DN: Europaweite Kontrollaktion

Düren (ots)

Am heutigen Tag wurden im Bereich der KPB Düren Kontrollen des gewerblichen Verkehrs durchgeführt. Zusammen mit dem Zoll und der BAG wurden insgesamt 27 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Der Kreis Düren beteiligte sich an den Kontrollen mit Mitarbeitern der Bußgeldstelle und der Lebensmittelkontrolle. Während sich der Zoll der Bekämpfung der Schwarzarbeit widmete, überprüfte die BAG die Maut und Lenk- und Ruhezeiten. Der Verkehrsdienst der KPB Düren legte den Augenmerk vermehrt auf die Ladungssicherung und den technischen Zustand der Fahrzeuge. Während den Kontrollen fiel ein niederländischer Sattelschlepper aufgrund erheblicher Mängel in der Ladungssicherung auf. Bei fachübergreifender Kontrolle zusammen mit BAG und Zoll wurde festgestellt, dass der Fahrer wiederholt eine illegale Binnenbeförderung durchführte, die an Ort und Stelle mit einem Betrag von 2500,-EUR Sicherheitsleistung geahndet wurde.

