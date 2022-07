POL-DN: Einbrecher gefasst

Düren (ots) - Am Mittwochabend stieß ein 62-jähriger Dürener mit einer Fußgängerin zusammen und musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen 18:55 Uhr befuhr der Unfallverursacher mit seinem Pedelec den Feldweg aus Richtung Im Jagdfeld in Richtung Arnoldsweiler. Ihm folgte seine Frau mit ihrem Rad. Als beide sich der in selbe Richtung gehenden 51 Jahre alten Frau ebenfalls aus Düren näherten, betätigte der Mann die Klingel, um auf sich aufmerksam ...

mehr