POL-DN: Einbruch in Tankstelle

Düren (ots) - Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in eine Bildungseinrichtung in der Goethestraße ein. Nach Angaben der 57 Jahre alten Leiterin der Einrichtung muss sich die Tat im Zeitraum von Freitag, 23.07.2022, 18:00 Uhr, bis Montag, 25.07.2022, 07:00 Uhr, ereignet haben. Die unbekannten Täter hebelten vermutlich zunächst die Haupteingangstür auf, dann brachen sie in einer der oberen Etagen eine ...

