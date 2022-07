Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Radfahrer kollidiert mit Straßenbahn - Lebensgefahr

Duisburg (ots)

Am späten Mittwochvormittag kam es gegen 11 Uhr auf der Heerstraße zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn: Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 88-jähriger Radler in Höhe der Haltestelle Platanenhof über eine Rotlicht zeigende Fußgängerampel gefahren sein. Als er die Gleise der U 79 querte, wurde er frontal von dem Schienenfahrzeug erfasst, das gerade aus dem Tunnel kam und in Richtung Düsseldorf fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Senior schwere Kopfverletzungen - es besteht Lebensgefahr. In der Straßenbahn kamen durch die Notbremsung zwei Fahrgäste zu Fall und verletzten sich leicht. Die Polizei forderte ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Düsseldorf an. Zur Zeit dauern die Ermittlungen an. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Heerstraße in beide Fahrtrichtungen zwischen Brückenplatz und Bungertstraße sowohl für den Auto- als auch für den Bahnverkehr aktuell gesperrt. Die DVG hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

