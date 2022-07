POL-DU: Marxloh: Müllcontainer auf Schulhof in Flammen - Mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Duisburg (ots) - Polizisten der Einsatzhundertschaft sind für eine junge Frau in der Nacht zu Sonntag (3. Juli, 1:30 Uhr) zu Lebensrettern geworden. Die Beamten sahen, wie die 21-Jährige samt Kleidung nach einer Beachparty am Kalkweg in den Masurensee ging. Die alkoholisierte Frau schwamm in dem dunklen Gewässer davon. Da sie nicht auf Rufe der Einsatzkräfte ...

