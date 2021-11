Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch in eine Ganztagsschule

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Dienstag (16. November 2021) um 18.00 Uhr bis Mittwoch (17. November 2021) um 07.00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür zum Spielplatz einer Offenen Ganztagsschule am der Hansastraße auf. Weiterhin brachen sie die Tür zum Gebäude des Betreuungsbereichs auf und gelangten auch in die Küche und das Büro der "OGATA" der Leegmeerschule. Hier durchwühlten die Unbekannten die Schränke. Die Tatbeute ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Kripo Emmerich bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02822 - 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell