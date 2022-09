BPOL NRW: Beleidigt und mit Pfefferspray angegriffen - Bundespolizei ermittelt

Köln (ots) - Gestern (20.09.) nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen 35-Jährigen fest, nachdem dieser des Computerbetrugs verdächtigt wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Gegen 11 Uhr am Dienstagvormittag erhielt die Bundespolizei ...

