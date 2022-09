Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme durch Bundespolizei nach Computerbetrug: Mann zahlt mit fremder Kreditkarte und wird bereits gesucht

Köln (ots)

Gestern (20.09.) nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen 35-Jährigen fest, nachdem dieser des Computerbetrugs verdächtigt wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde.

Gegen 11 Uhr am Dienstagvormittag erhielt die Bundespolizei in Köln, mit Dienststelle am Breslauer Platz, den Hinweis, dass eine Person in einem Geschäft mittels fremder Kreditkarte ihre Einkäufe zahlen wollte. Das wachsame Personal an der Kasse verständigte den Ladendetektiv, welcher den Mann bis zum Eintreffen der Streife festhielt. Diese überprüfte die Personalien und stellte fest, dass der 35-Jährige kein Unbekannter ist: Er wurde von der Staatsanwaltschaft Köln wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben. Die benutzte Kreditkarte war auf eine unbekannte Frau ausgestellt. Der Deutsche gab an, die Karte gefunden zu haben. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Verdächtigen fest und überstellten ihn an den Gewahrsamsdienst der Polizei Köln. Er wird seine Freiheitsstrafe von 7 Monaten und einer Woche verbüßen. Zusätzlich erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Computerbetrug.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell