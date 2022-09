Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Junges Trio entwendet Smartphone - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Nachmittag (20. September) sollen Unbekannte im U-Bahnbereich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs einem 12-Jährigen das Mobiltelefon entwendet haben. Zudem soll einer ihn mit einem Messer bedroht haben. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 16:25 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Gelsenkirchen, als ein 12-Jähriger auf die Beamten zu kam. Der Junge gab an, sich kurz zuvor im U-Bahnbereich aufgehalten zu haben. Er habe am Geländer zu Gleis 2 gestanden, als plötzlich ein Unbekannter nach seinem Smartphone griff, welches er in der Hand gehalten habe. Dieser gab an, dringend einen Anruf tätigen zu wollen und nahm das Mobiltelefon an sich. Der Unbekannte war in Begleitung von zwei weiteren Jungen. Der Gelsenkirchener habe anschließend sein hochwertiges Handy zurückverlangt. Daraufhin habe einer der Jugendlichen ihm durch Vorzeigen eines Messers gedroht. Anschließend sei das Trio in unbekannte Richtung geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigten des 12-Jährigen. Die Mutter holte ihren Sohn anschließend bei der Bundespolizei ab. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung ein.

Die Bundespolizei bittet zudem um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den verdächtigen Personen im U-Bahnbereich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs machen? Die Tat hat sich am Dienstagnachmittag, den 20. September, gegen 16:10 Uhr, ereignet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell