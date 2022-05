Lübeck (ots) - Am Samstagnachmittag, 14.05.2022, hat ein Mann auf Fehmarn Verbrennungen an Armen und Beinen erlitten. Zuvor hatte er versucht, eine Gastank zu entleeren. Das Unglück ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf einem Grundstück in Landkirchen. Ein 69-jähriger Mann hatte einen Gastank erworben und wollte diesen entleeren und anschließend demontieren. Zum ...

mehr