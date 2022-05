Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Fehmarn

Mann erleidet Verbrennungen beim Entleeren eines Gastanks

Lübeck (ots)

Am Samstagnachmittag, 14.05.2022, hat ein Mann auf Fehmarn Verbrennungen an Armen und Beinen erlitten. Zuvor hatte er versucht, eine Gastank zu entleeren.

Das Unglück ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf einem Grundstück in Landkirchen. Ein 69-jähriger Mann hatte einen Gastank erworben und wollte diesen entleeren und anschließend demontieren.

Zum Entleeren befestigte der Ostholsteiner ein Stück Papier an einem kleinen Stock, danach entzündete er das Papier und hielt es anschließend vor die Öffnung des Gastanks. Das noch im Tank befindliche Gas entzündete sich dadurch explosionsartig in einer Stichflamme, die den 69-Jährigen frontal traf. Der Mann erlitt dadurch Brandverletzungen zweiten bis dritten Grades an Armen und Beinen und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 12 in ein Lübecker Krankenhaus gebracht.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Landkirchen befüllte den Tank mit Wasser, um das verbliebene Gas sicher aus dem Tank zu entfernen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell