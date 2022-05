Polizeidirektion Lübeck

Radfahrtraining für geflüchtete Kinder

Lübeck (ots)

Nach einem erfolgreichen Neustart der in den Osterferien stattgefundenen Verkehrserziehung in der Jugendverkehrsschule, bietet die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck zunächst zusätzliche Radfahrtrainings für geflüchtete Kinder aus der Ukraine im Alter zwischen acht und zwölf Jahren an.

Das Radfahrtraining wird in der Jugendverkehrsschule am Meesenring 7 in Lübeck zu folgenden Zeiten durchgeführt:

Samstag, 21.05.2022 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr sowie zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr.

Da die Zahl der Teilnehmenden je Durchgang auf 20 Kinder begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese kann ab sofort unter der Rufnummer 0451-1310 erfolgen. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei.

Fahrräder und Helme werden gestellt.

Um die Verständigung zu erleichtern, werden ehrenamtliche Dolmetscherinnen und Dolmetscher der Organisation ePunkt e.V. an beiden Kursen anwesend sein.

