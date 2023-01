Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall-Flucht mit verletzter Radfahrerin in Neuhof

Am Montag, dem 16.01.2023, befuhr gg. 19:15 Uhr eine 64-jährige Frau aus Flieden mit ihrem Pedelec in Flieden die Magloser Straße in Fahrtrichtung Magdlos.

In Höhe eines dortigen Imbisses bzw. einer Eisdiele wurde sie von einem Pkw überholt, der zu früh wieder nach rechts einscherte und dabei das Fahrrad der Fliedenerin streifte. Hierdurch kam die Frau zu Fall und verletzte sich am Kopf und an beiden Händen und wurde daraufhin in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Durch den Sturz des Pedelec wurde ein geparkter Pkw Mercedes beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Der bisher bekannte Sachschaden an Pedelec und geparktem Pkw beläuft sich auf gesamt ca. 1000,-EUR.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuhof unter der Ruf-Nr. 06655/96880 zu melden.

Müller, PHK

