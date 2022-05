Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Simsonfahrer flüchtete

Gera (ots)

Bad Köstritz: Weil er ohne Licht durch Bad Köstritz fuhr, entschlossen sich Geraer Polizeibeamte gestern Abend (16.05.2022, gegen 22:00 Uhr) den Fahrer einer Simson in der Zeitzer Straße zu kontrollieren. Allerdings missachtete dieser sämtliche Anhaltesignale und versucht u.a. über den Bordstein zu flüchten. Zudem klappte er sein Kennzeichen um, so dass es nicht mehr lesbar war. Seine Flucht war allerdings nicht von langer Dauer. Als sich die Beamten mit dem Fahrzeug an einer geeigneten Stelle abstellten, um den Fahrer anzuhalten, stieß dieser schließlich gegen das Fahrzeug. Verletzt wurde der 16-jährige Fahrer nicht. Die Kontrolle wurde daraufhin dennoch durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren gegen ihn eingeleitet. Am Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. (RK)

