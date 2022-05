Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Robert-Koch-Straße

Altenburg (ots)

Schmölln: Aus noch ungeklärter Ursache entfachte am Freitagmittag (13.05.2022) ein Feuer auf dem Balkon einer Wohnung in der Robert-Koch-Straße. Gegen 12:30 Uhr bemerkten Anwohner die Rauchentwicklung und informierten die Rettungsleitstelle. Glücklicherweise gelang es den eingesetzten Feuerwehrkameraden den Brand unter Kontrolle zu bekommen und letztlich zu löschen. Dennoch entstand Sachschaden sowohl an der Fassade des Mehrfamilienhauses sowie an der Balkenkonstruktion. Ein Eindringen der Flammen in die Wohnung erfolgte nicht. Im Zuge des Einsatzes wurden anwesende Anwohner aus dem Haus evakuiert. Verletzte gab es zum Glück keine. Die Wohnungsinhaberin selbst war nicht vor Ort und wurde durch Anwohner informiert. Die Kripo in Altenburg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. Zeugen, welche mögliche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

