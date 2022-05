LPI-G: Pkws beschädigt

Gera (ots) - Gera: Insgesamt drei Kleinbrände wurden der Geraer Polizei am gestrigen Sonntag (15.05.2022) gemeldet. In der Zeit von 15:20 Uhr bis 16:30 Uhr rückten Polizeibeamte und Feuerwehr zu einem Erdbeerverkaufstand in die Zeulsdorfer Straße aus. Kurze Zeit später verursachte ein Feuer auf einer Holzbank in der Karl-Matthes-Straße für Sachschaden. Zu guter Letzt kamen die Rettungskräfte zu einer starken Rauchentwicklung in einem Versorgungsgebäude für ...

