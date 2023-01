Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Alsfeld (ots)

Am Montag (16.01.2023) kam es gegen 08.49 Uhr auf der Landstraße 3071 zwischen Ehringshausen und Schellnhausen zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein 23-jähriger Fahrer aus Schwalmstadt aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr im weiteren Verlauf in den angrenzenden Flutgraben und kippte dort auf die Seite. Die Bergungsmaßnahmen werden vermutlich noch bis zum Vormittag des 17.01.2023 andauern. Der Fahrer des Lkw´s blieb durch das Unfallgeschehen unverletzt. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

