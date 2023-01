Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Einbruch in Holzhütte - Verkehrsschilder gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Alsfeld. In ein Sportheim im Seilweg in Leusel brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (16.01.) ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Holzhütte

Schotten. Das Vorhängeschloss einer Hütte an der L3139 im Bereich der Tennisplätze brachen Unbekannte am Samstag (14.01.) auf. Anschließend entwendeten sie aus der Hütte einen Rüttelstampfer im Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsschilder gestohlen

Schotten. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag (16.01.) zwei Durchfahrtsverbotsschilder an der L3291 im Bereich des Parkplatzes Taufstein sowie des Potsdamer Platzes. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

