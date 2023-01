Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Auffahrunfall

Eichenzell. Bei einem Unfall am Montag (16.01.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Eine 50-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 7:30 Uhr die B 27 aus Richtung Rothemann kommend in Fahrtrichtung Bronnzell. In Höhe km 0.450 musste sie ihr Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 18-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf.

Zeugenaufruf

Fulda. Am Montag (16.01.), gegen 20:40 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über einen grauen Opel Vivaro, welcher von Kleinlüder kommend in Richtung Fulda - auf dem Westring - durch eine auffällige Fahrweise auffallen würde. Hierbei soll das Fahrzeug mitunter mehrere Male in den Gegenverkehr geraten sein.

Beamte der Polizeistation Fulda stellten das Fahrzeug zeitnah fest. Bei einer anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht auf Alkohol am Steuer. Bei dem 44-jährigen Mann aus Fulda wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder möglicherweise selbst durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich mit der Polizeistation Fulda unter 0661 105-2301 in Verbindung zu setzen.

Gegen geparktes Auto gefahren und Unfallflucht begangen

Lauterbach. Am Montag (16.01.), gegen 15 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren Audi A1 auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Wörth". Als sie gegen 15:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer an der hinteren linken Stoßstange fest. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro und ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Unfall mit Kind auf E-Roller

Lauterbach. Am Montag (16.01.), gegen 15:20 Uhr, fuhr eine 46-jährige Fahrerin aus Lauterbach mit ihrem Citroen von der Karlstraße aus in die Straße "Am Sportfeld" ein. Als sie sich bereits auf dieser Straße befand, kam nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen von einem linksseitigen Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ein zwölfjähriger Junge mit einem E-Roller angefahren und kreuzte den Straßenverlauf. Aus noch unklarer Ursache stieß er dabei seitlich gegen den Citroen. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro.

