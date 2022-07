Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mann stürzt von Motorrad - Ursache bisher unklar

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr hielt ein 76-jähriger Mann mit seinem Motorrad in der Bibienastraße in Fahrtrichtung B38 an einer roten Ampel an. Aus bisher unbekannter Ursache fiel der Mann plötzlich aus dem Stand mit dem Motorrad um und zog sich hierbei mittelschwere Verletzungen zu. Durch einen Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei 3.000 Euro. Inwiefern eine medizinische Ursache für das Sturzgeschehen verantwortlich sein könnte, wird im Verlauf der Unfallermittlungen näher überprüft. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Mann über keinen Führerschein verfügt und gegen ihn eine aktuelle Quarantäneverfügung vorliegt. Er muss daher mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen die Quarantänebestimmungen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell