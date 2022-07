Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kellerabteil - 90.000 Euro aus Tresor entwendet

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde in der Zeit zwischen Freitag, 10 Uhr, und Sonntag, 08 Uhr in das Kellerabteil einer Seniorenwohnanlage in der Rathausstraße. Bislang unbekannter Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise in den Keller der Wohnanlage und drang gewaltsam in das Kellerabteil des Geschädigten ein. Hierbei wurde ein angeschraubter Tresor aus der Wand gerissen und entwendet. Im Tresor befanden sich 90.000 Euro Bargeld, sowie einige persönliche Gegenstände.

Zeugen, welche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell